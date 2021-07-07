اجتماع لمدير عام الغيضة مع شيوخ وأعيان منطقة محيفيف يُقر حزمة من التوصيات بشأن عدد من القضايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عوض سعيدان، شيوخ ووجهاء وأعيان منطقة محيفيف بالمديرية، للاطلاع على أوضاع المنطقة وهموم أبنائها وسبل معالجة وتجاوز الإشكاليات والعوائق.



وفي مستهل اللقاء، رحب سعيدان، بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة لمناقشة أوضاع المنطقة ورص الصف وتوحيد الكلمة من أجل النهوض بالمنطقة وتحسين خدماتها بما يلبي حاجة المواطن.

واستمع مدير عام الغيضة، إلى مداخلات من الحاضرين حول النهوض بمنطقة محيفيف خدماتياً وتكثيف الجهود من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي من الآفات الدخيلة.

وبارك المتحدثون الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات وإنهاء هذه الآفات الدخيلة على المجتمع، مثمنين بدورهم جهود السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، والعميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، وما تبذله المؤسسة الأمنية من جهود في تثيبت الأمن والأمان وردع كل من تسول له نفسه المساس وزعزعة السكينة العامة.

وطالب المجتمعون بضرورة إعادة النظر في ترتيب موقع الإنزال السمكي وترتيبه، والنظر في أوضاع الصيادين الوافدين وفق النظام والقانون من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الإسراع في تركيب إنارة شوارع المنطقة، متطرقين إلى عدد من الإشكاليات والقضايا الأخرى.

وأقر الاجتماع عدد من التوصيات والمخرجات لمعالجة عدد الإشكاليات والقضايا بالمنطقة من ضمنها؛ تشكيل لجنة للنزول إلى موقع الإنزال السمكي ورفع تقرير بالمقترحات، ومتابعة إدارة الأمن لفتح مركز شرطة لحماية ومراقبة ساحل المنطقة، الجلوس مع ملاك المنشآت السمكية لإعادة النظر في توزيع وتسكين الأيادي العاملة لديهم، وتحديد أوقات مخصصة للاصطياد، وإزالة سوق القات من المنطقة واعادة الباعة إلى السوق المركزي المخصص لهم، ومتابعة إنارة شوارع المنطقة وشق شوارع جديدة فيها، والزام عقال الحارات برفع إشعارات بالمستأجرين في المنطقة بوثائقهم القانونية والرسمية.

حضر اللقاء، عدد من المسؤولين في فرع هيئة المصائد السمكية بالمحافظة، ومكاتب الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والثروة السمكية، وفرع مؤسسة المياه بالغيضة، وقيادات من جهاز الأمن والبحث الجنائي بالمديرية.