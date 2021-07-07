رعفيت يزور مديرية حات للاطلاع على جهود مكافحة المخدرات ونشر الوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

أجرى العقيد الركن احمد علي رعفيت نائب مدير الامن والشرطة، مدير البحث الجنائي بمحافطة المهرة زيارة إلى مديرية حات رفقة فريق التوعية.



وخلال الزيارة التقى قيادة السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الشيخ محسن محمد مشخفي بلحاف ومدير ادارة امن المديرية الملازم علي محمد سعيد السواحلي ، مطلعا على الاوضاع الامنية وجهود مكافحة الظواهر السلبية الخطيرة كالمخدرات وغيرها.

و استمع العقيد رعفيت الى اهم الصعوبات التي تواجه الامن والشرطة في المديرية والسعي الى حلها حسب الامكانيات المتاحة في ضل الاوضاع التي تمر بها البلاد.

وقام فريق التوعية بمحاضرة للضباط والافراد حول آفة المخدرات واضرارها على الفرد والاسرة والمجتمعات وعرض مجموعة من المواد المخدرة المنتشرة في المحافظة للتعريف بها وضبط مروجيها ومتعاطيها.

كما التقى نائب مدير الامن والشرطة بعدد من شيوخ ووجهاء المديرية، شاكرا اهتماهم بالجانب الامني وعدم التهاون مع تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات.. لافتا إلى مخاطر انتشار هذه الآفة على الجميع دون استثناء.

وابدى الحاضرون وقوفهم الى جانب الجهاز الامني بالمحافظة والوقوف معه لاجل اجتثاث هذه الافة الخبيثة ، مشيدين بجهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر وإدارة الامن والشرطة بقيادة العميد مفتي سهيل صمودة مدير عام الشرطة ونائبه أحمد علي رعفيت، في ضبط المتعاطيين والمروجيين واحالتهم الى جهات الاختصاص لينالوا جزاءاهم.