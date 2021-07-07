"كهرباء عدن" تشيد بدور المحافظ ومدير الأمن بالقبض على المتهم برمي قنبلة على عمال المؤسسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

أشادت مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن، بدور المحافظ أحمد حامد لملس، ومدير الأمن والشرطة العميد مطهر الشعيبي وتجاوبهم المسؤول في حادثة استهداف عمال الكهرباء بقنبلة صوتية أثناء تأديتهم لواجبهم في حملة مكافحة الربط العشوائي في منطقة الشيخ إسحاق بمديرية المعلا وسرعة القبض على المتهم لينال جزاءه.



وثمنت المؤسسة عالياً هذه الجهود المبذولة والمسؤولية والتي تعكس حرص السلطة المحلية والمؤسسة الأمنية بعدن على تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي للخارجين على النظام والقانون ووقف الاعتداءات التي تطال موظفي الدولة وخاصة عمال الكهرباء.

وكان مدير عام كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي ، عبر، عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تعرض لها العاملون في إدارة التفتيش الفني أثناء تنفيذهم حملة لمكافحة الربط العشوائي في مديرية المعلا والقيام بواجبهم بكشف ومنع المخالفين من سرقة الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة، مطالبا بردع ومحاسبة المعتدين، ومنع تكرار تلك الاعتداءات ، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به عمال الكهرباء في جميع مناطق عدن.