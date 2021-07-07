ندوة توعوية في حصوين حول المخدرات وآثارها المدمرة تقيمها إدارة أمن المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - حصوين

أقامت إدارة أمن وشرطة المهرة، اليوم، ندوة توعوية في مديرية حصوين حول المخدرات وآثارها وأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع، استهدفت عدداً من ضباط وأفراد أمن المديرية ورؤساء اللجان المجتمعية المساندة لحملة مكافحة المخدرات.



وفي كلمته أكد الأستاذ أحمد عبدالله نوفع رئيس لجنة الخدمات بالمديرية أن السلطة المحلية بمديرية حصوين تثمن عاليا الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة لحملة مكافحة المخدرات شاكراً دور إدارة أمن وشرطة المحافظة في محاربة هذه الآفات والتصدي لها بكل السبل والوسائل المتاحة.

وخلال الندوة استعرض نائب مدير الأدلة الجنائية بالمحافظة النقيب ماهر بن ربيع الأعراض النفسية والجسدية للمتعاطين، وأشار إلى أن الأعراض قد تختلف بحسب نوع المادة المخدرة، موجهاً رسالة لجميع الآباء والأمهات عبر المشاركين للاهتمام بمتابعة الأبناء والتنبه لأي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على سلوكياتهم.

واستعرض الملازم عارف سعيد عسكري أمام المشاركين عينات من أنواع المخدرات كالحشيش والشبو والهروين، مشيراً إلى أن التجاوب المجتمعي أعطى دافعا قويا للأجهزة الأمنية في المحافظة للإستمرار في الحملة والتي حققت نتائج إيجابية في ضبط المتورطين بترويج وتجارة المخدرات، مقدماً شرحاً عن الأحكام القانونية لكل من يدان بتعاطي او ترويج المخدرات وتجارتها.

فيما تطرق المساعد عبدالحليم العمودي إلى الآثار الكارثية للمخدرات على الفرد والمجتمع وأنها تعد تهديد خطير على الأمن القومي للوطن.

وفي ختام الندوة أكد العقيد علي مصلح الجماعي مدير أمن مديرية حصوين على أهمية الدور الذي يقع على عاتق المشاركين في نشر الوعي بين أوساط الشباب والمجتمع كافة، شاكراً العميد مفتي سهيل صموده مدير عام أمن وشرطة المحافظة ونائبه العقيد أحمد علي رعفيت، على متابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود رجال أمن المحافظة للقيام بمهامهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة.