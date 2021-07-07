بدء دورة تدريبية  للاسعافات  الاولية في منطقة نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

بدأت يوم امس بمدرسة الفقيد عبدالمنعم بمنطقة نشطون، دورة للأسعافات الاوليه ضمن جهود منتدى شباب نشطون الاجتماعي لمده 6 أيام للرجال والنساء.



وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين عن الإسعافات الاولية وكيفية التعامل مع الشخص المصاب والشروط الأساسيه للمسعف وقياس النبض للبالغين والأطفال والضغط درجة الحراره وضرب الأبر وتركيب المثبت و معرفه عضة الكلاب المسعوره والافاعي السامة وكيفيه انقاذ الغريق وعمل الاسعافات الاولية له قبل اسعافة للمستشفى.

وقدمت إداره المنتدى شكرها للدكتور عادل المعلم ، لجهوده في تدريس الطلاب وتعليميهم الاسعافات الاولية كونها ضرورية في حياه الفرد والمجتمع.