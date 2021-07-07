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بدء دورة تدريبية  للاسعافات  الاولية في منطقة نشطون

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

بدأت  يوم امس بمدرسة الفقيد عبدالمنعم بمنطقة نشطون، دورة للأسعافات الاوليه ضمن جهود  منتدى شباب نشطون الاجتماعي لمده 6 أيام للرجال والنساء.

 

وتهدف  الدورة إلى تعريف المشاركين  عن الإسعافات الاولية وكيفية التعامل مع الشخص المصاب والشروط الأساسيه للمسعف وقياس النبض للبالغين والأطفال والضغط درجة الحراره وضرب الأبر وتركيب المثبت و معرفه عضة الكلاب المسعوره والافاعي السامة وكيفيه انقاذ الغريق وعمل الاسعافات الاولية له قبل اسعافة للمستشفى.

 

وقدمت إداره المنتدى شكرها للدكتور عادل المعلم ، لجهوده في تدريس الطلاب وتعليميهم الاسعافات الاولية كونها ضرورية في حياه الفرد والمجتمع. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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