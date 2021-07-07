إب..مقتل شاب برصاص نجل مشرف حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم نجل مشرف في مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، وسط اليمن، على قتل شاب من أبناء مديرية الرضمة، شمال شرق المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "أحمد صالح البحش" قُتل برصاص نجل مشرف جماعة الحوثي لمربع "كحلان" بمديرية الرضمة.



وأضافت المصادر أن الغموض يلف القضية في الوقت الذي تروج الجماعة بأنها "قتل عن طريق الخطأ" أثناء مزاح بين الجاني والمجني عليه.



وتأتي الحادثة في ظل استمرار الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدنيون في محافظة إب من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية.

