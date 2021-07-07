شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفر الى قبائل صنعاء لنجدته في البيضاء .. وهي ترد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت قبائل محافظة صنعاء، الدعوات الحوثية بالتحرك للقتال مع المليشيات في محافظة البيضاء، بعد تراجع شعبية المليشيا الحوثية وإدراك أبناء القبائل بقرب نهاية مليشيا الإنقلاب .

مصادر محلية قالت لـ "المشهد اليمني"، الثلاثاء، إنّ قياديات حوثية من أبناء مديرية بلاد الروس جنوب العاصمة صنعاء طلبوا من أبناء القبائل بالتحرك للقتال مع المليشيا الحوثية قبل سقوط محافظة البيضاء في يدي الأمريكان على حد وصفهم .

وأضافت بالقول: "مشائخ القبائل الذين تم جمعهم إلى مجلس الشيخ محلي بمديرية بلاد الروس، قالوا إن من يقاتل في البيضاء هم أهالي البيضاء الذين شردتهم المليشيا وقبائلها وعليكم مخاطبتنا بالعقل والمنطق لسنا أطفال".

مؤكدًة، أن ردة فعل المشائخ أثارت غضب القيادات الحوثية والتي وصفت أبناء قبيلة بلاد الروس بالخونة بعد أن خاطبهم القيادي الحوثي أبو عبد الباسط العرار بالقول " انتوا يا رجال القبائل خونة .. خنتوا الرئيس صالح فكيف بالحوثي " .

هذا وغادرت القيادات الحوثية منطقة بلاد الروس بمحافظة صنعاء رافضة مطالب رجال القبائل والتي طلبوا فيها المليشيا بإطلاق سراح عدد من أبناء القبيلة والذين مازالوا في سجون المليشيا منذ انتفاضة ديسمبر 2017م وهو ما قوبل برفض المليشيا بعد تاكيدها ان من في السجون هم مجرمون .