شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر عن الملك سلمان ومجلس الوزراء السعودي بشأن الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المملكة العربية السعودية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن موقفها من إنها الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان صادر عن إجتماع لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة تجدد دعمها للحكومة اليمنية، وجهود الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.

وأوضحت الوكالة، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها على الصعيد السعودي والدولي، كما ناقش المستجدات اليمنية.

وجدد المجلس استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ( 2216 ).

وجدد التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.