شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تحبس الموالين لها من القبائل في البيضاء وتسمح لرجالها فقط بالمغادرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منحت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الضوء الأخضر للعشرات من قياداتها السلالية مع أسرهم، بمغادرة محافظة البيضاء، والانسحاب إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

فيما نصبت المليشيات نقاط أمنية جديدة بأطراف محافظة البيضاء لمنع القيادات الحوثية من أبناء القبائل، من الفرار بعد مغادرة العديد منهم مع أفراد أسرهم خلال اليومين الماضين المحافظة، وذلك بعد إحتدام المواجهات ووصل قوات الجيش والمقاومة إلى مشارف مدينة البيضاء مركز المحافظة.

مصادر مقربة من الحوثيين قالت لـ "المشهد اليمني" الثلاثاء، إن القيادي الحوثي أبو حسين النيب قام بالإشراف على نصب المليشيا لعدد من النقاط الحوثية لوقف فرار القيادات الحوثية وأفراد أسرهم من محافظة البيضاء والقبض على القيادات الحوثية من ابنا القبائل فقط بتهمة الخيانة والفرار يوم الزحف وتم استثنى القيادات السلالية .

وأضافت المصادر أن منحت الضوء الأخضر لعشرات الأسر السلالية، بمغادرة محافظة البيضاء خوفا عليها من التصفية بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش اليمني.

وذكرت، أن المليشيات سمحت لأسرة القيادي الحوثي مقبل الأحمدي والمكنى أبو هاشم الهاشمي والذي يعد من أكثر القيادات الحوثية الإرهابية التي مارست جميع أنواع الظلم بحق أبناء محافظة البيضاء بالمغادرة إلى صنعاء، وعشرات الأسر السلالية فقط.

وأصدر رجال القبائل والمقاومة الشعبية والجيش اليمني العفوا على المتحوثيين من أبناء محافظة البيضاء مقابل التخلي عن المليشيا الحوثية وهو ما دفع العناصر الحوثية هذه بالتعاون مع قوات الجيش اليمني وكشفهم لأماكن الأسلحة الثقيلة منها مخزن كان يحتوي على العديد من الذخائر .

‏مصادر محلية، كشفت في وقت سابق، عن وصول عشرات القيادات الحوثية مع أفراد أسرهم إلى محافظتي ذمار وصنعاء، بعد مغادرتهم عاصمة محافظة ‎البيضاء، تزامناً مع الانهيارات الكبيرة والمتسارعة بصفوف المليشيا وتقدم الجيش ورجال القبائل باتجاه مركز المحافظة .

وتمكن رجال قبائل البيضاء وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة بتحرير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء والبدء بتحرير مناطق أخرى داخل المحافظة .