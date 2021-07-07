شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. التحالف العربي يبدا مهمة اسناد عملية تحرير البيضاء من الجو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خطوط المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن الطيران الحربي للتحالف، شارك في المعارك خلال الساعات الماضية، بفعالية عالية، وشن سلسلة ضربات جوية موجعة على مواقع وتجمعات للحوثي في مختلف جبهات البيضاء.

وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف العربي، دمرت عدداً من الآليات العسكرية بينها دبابات للمليشيات الحوثي، كما أسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي المليشيات الإنقلابية.

ولأول مرة، يشارك طيران التحالف بهذه الفعالية العالية، منذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية لتحرير محافظة البيضاء.