شكرا لبحثكم عن خبر الحذيفي يكشف عن تعرض مراهقة مهمشة للاغتصاب بجوار ساحة التحرير في تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عميد المهمشين نعمان الحذيفي ، عن جريمة اغتصاب تعرضت لها مراهقة من فئة المهمشين جوار ساحة الاعتصام وبنك التسليف الزراعي سابقاً وسط تعز ، بجي جامع الهدئ .

واستدرج الشاب الفتاة "ج.ع.م" وهي تبلغ من العمر 14 عاماً ،في الساعة الثامنه من مساء الأثنين ، حين أخبرها أن والدته طلبت منه مناداتها بمساعدتها في تنظيف المنزل وبعد دخول الطفلة للمنزل أغلق عليها الباب وقام باغتصابها .

وأشار الحذيفي أن أسرة المجني عليها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الأشبط وبعد تدخل اتحاد المهمشين سارعت السلطات بالقبض على الشاب والتحقيق معه ولكن أسرة الفتاة تتعرض للتهديد والضغط بهدف التنازل عن القضية .

من/حسام الخرباش