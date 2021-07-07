شكرا لبحثكم عن خبر فاجأت الحوثيين .. قوات تحرير البيضاء تستخدم سلاح نوعي جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قوات الجيش الوطني، امس الثلاثاء، 06 تموز، 2021، دخول سلاح جديد في معركة البيضاء، لأول مرة منذ انطلاق معارك البيضاء .

وقالت مصادر عسكرية إن طيران مسير دخل المعركة، اليوم وتم استهداف تجمعات للمليشيات الانقلابية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن الطيران المسير استهدف نقطة التفتيش في"المسياب " بمديرية ذي ناعم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية المتمركزين في النقطة.

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة، تقدمها المتسارع في مختلف جبهات البيضاء، وسط انهيار كامل للمليشيات الانقلابية.

وتمكنت الثلاثاء، من السيطرة على جبل حلموس الإستراتيجي مدخل مديرية ذي ناعم بالكامل، كما سيطرت على حيد السلم بالكامل، وتمكنت من السيطرة على أبرز نقطة حوثية، والتي تعرف باسم نقطة ابوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة.