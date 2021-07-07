شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق معركة تحرير العاصمة " البيضاء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت قوات الجيش الوطني ، والمقاومة الشعبية، في هذه الأثناء، اقتحام مدينة محافظة البيضاء ، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ سبع سنوات. وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن القوات الحكومية دخلت مدينة البيضاء مركز المحافظة من الجهة الغربية، وسيطرة على منطقة "العادية آل مظفر" التابعة إدارياً لمدينة البيضاء. وأوضحت، أن قوات الجيش والمقاومة، تنفذ في هذه الأثناء، هجوم آخر باتجاه مركز محافظة البيضاء، من جهة منطقة "آل عبيد" التي تم تحريرها سابقا، وتتبع إدارية مديرية البيضاء.

وأوضحت، أن قوات الجيش والمقاومة، تنفذ في هذه الأثناء، هجوم آخر باتجاه مركز محافظة البيضاء، من جهة منطقة "آل عبيد" التي تم تحريرها سابقا، وتتبع إدارية مديرية البيضاء. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني، تحرير المناطق المحيطة بمركز محافظة البيضاء، من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية، وأكد أنه أصبح على مشارف مدينة البيضاء، وبالقرب من الخط الأسفلتي الرئيس، الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية مكيراس".