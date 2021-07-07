شكرا لبحثكم عن خبر خلال العام الماضي 45% من مقدمي خدمات الطعام في الإمارات العربية المتحدة استبدلوا منتجات الألبان بمكونات ذات قوام نباتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أظهرت دراسة حديثة أجرتها YouGov الشركة العالمية المتخصصة بجمع وتحليل البيانات، حول النظم الغذائية في الإمارات العربية المتحدة، أن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان، استبدلوا منتجات الألبان بمنتجات أو مشروبات ذات قوام نباتي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أن إثنان من كل خمسة مشاركين يفضلون اختيار الأطباق الخالية من مسببات الحساسية عند تناول الطعام في الخارج أو طلب الوجبات إلى المنزل. وتعتبر هذه النتائج منطقية على اعتبار أن 60% من جيل الألفية حول العالم يعتبرون أنهم يتمتعون بالمرونة، وهم يشكلون حوالي 46% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتجه العديد من المطاعم والفنادق وشركات الخدمات الغذائية إلى تقديم قوائم طعام نباتية متكاملة، في ظل استمرار نمو هذا الاتجاه العالمي الجديد في الطهي، والذي يمهد لإحداث تغير جذري في عادات تناول الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمد الصناعات الغذائية في الدولة بإمكانيات هائلة للنمو التطور.

ولتلبية الطلب المتزايد على الأطباق النباتية، أطلقت شركة أبفيلد، أكبر شركة للمنتجات النباتية في العالم، علامتها التجارية الجديدة Violife® في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتميز Violife® الحاصلة على الجوائز العالمية، بخلوها من مسببات الحساسية بفضل قوامها النباتي بنسبة 100%، لتشكل إضافة جديدة لعلامتي Flora Plant Butter و Flora Plant Cream، وتوفر بديل صحي للجبن لتلبية احتياجات الراغبين بتقديم وصفات نباتية شهية والاستمتاع بتجربة طهي فريدة من نوعها، و تعتبر Violife® العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال تقديم بدائل نباتية للجبن، مع أكثر من 30 عام من الخبرة في تطوير وإنتاج منتجات نباتية تتميز بالمذاق الرائع.

وقال السيد راينر ويرمان، المدير العام لشركة أبفيلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل إطلاق علامة Violife® الجديدة: " شهد الطلب على الأطباق النباتية ارتفاع تدريجي في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد ارتفاع نسبة الاعتماد على البدائل الغذائية النباتية، والتي تعكس التغيير الناتج على عادات المستهليكن في الدولة أثناء وبعد فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، وفي ظل تزايد مخاوف الناس المتعلقة بصحتهم، والتأثير السلبي الكبير الذي تخلفه عمليات إنتاج الألبان واللحوم على البيئة".

وأضاف: " بات الوعي الصحي والاستدامة البيئية هي الشعارات الجديدة التي يتخذها الطهاة، كاستجابة منهم لارتفاع الطلب على البدائل النباتية من المستهليكن، حيث بدأ الطهاة بتقديم أطباق خالية من منتجات الألبان في قوائم الطعام، وكانت أبفيلد حاضرة لدعم هذه الجهود وتغطية احتياجاتهم لتلبية طلبات عملائهم. يوفر إطلاق علامة Violife® في الإمارت العربية المتحدة، فرصاً جديدة للشركات المتخصصة في مجال الضيافة والمطاعم، لتقديم أطباق نباتية إضافية تتميز بطعمها الرائع، وتشكل عامل جذب للعملاء الراغبين في اعتماد نظام غذائي نباتي".

تتوفر مجموعة منتجات Violife® النباتية بنكهات وأشكال مختلفة ومناسبة لجميع احتياجات الطهي والخبز، وتمثل أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الطهاة لتقديم الأطباق النباتية. كما وتتميز بخلوها من منتجات الألبان والمواد الحافظة واللاكتوز والغلوتين والمكسرات والصويا، حيث يعتمد كل منتج على زيت جوز الهند وفيتامين B12، المعروفان بفوائدهما الصحية ودورهما الحيوي في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

استضافت أبفيلد حدثاً حصرياً في إمارة دبي، كجزء من حملة إطلاق علامة Violife® في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم أحدث مجموعة من الأجبان النباتية على شكل شرائح وقوالب، ومكعبات قابلة للدهن. وستتوفر المجموعة الكاملة الجديدة قريباً في جميع المتاجر المحلية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل علامة Violife® التجارية عن كثب مع الشركات المتخصصة في مجال الضيافة والمطاعم لمساعدتهم على تلبية الطلب المتزايد على الأطباق النباتية.

وأضاف ويرمان: " بعد جائحة كوفيد-19 تكثف المطاعم حول العالم جهودها لاستعادة أعمالها، ومن المهم أن تتكيف وتتفهم الاحتياجات المتغيرة لعملائها من خلال تقديم أطباق نباتية إضافية، كما وسيساهم جذب المزيد من العملاء ذوي المتطلبات الغذائية الخاصة في توسيع الأعمال. تساعد علامة Violife® الطهاة في الاحتفاظ بثقة عملائهم الحاليين وكسب المزيد من العملاء، نظراً لأنها تقدم الطعم والملمس والأداء المماثل للأجبان التقليدية".

من المقرر أن تعلن أبفيلد خلال الأسابيع المقبلة، عن المزيد من التعاون والفرص لعملائها، بهدف مساعدتهم على التوسع ودعمهم في الاعتماد على علامة Violife® بشكل أكبر في منتجاتهم الغذائية.