عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 6 يمنيين بألغام الحوثي في الجوف وتعز

الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365

قُتل مدنيان وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي في محافظتي الجوف وتعز شرق وغربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن شقيقين مدنيين قتلا بانفجار لغم حوثي بسيارتهما أثناء مرورهما في منطقة الحبيل بطريق (اليتمة- مأرب) في محافظة الجوف.

وذكر المرصد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "الضحيتين هما: شمسان لعشم بقاق (27 عاما) وشقيقه محمد (30 عاما)".

وفي حادثة منفصلة، أصيب 4 مدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في طريق فرعي بالقرب من مفرق الوازعية في مديرية موزع غربي محافظة تعز، وفقا للمرصد.

وأورد المصدر أسماء المصابين وهم: "علي محمد الزبيدي، وصالح محمد الزبيدي، وعلي محمد قدنه، ومحمد راجح العطري".

وتفيد إحصاءات المرصد اليمني للألغام بمقتل 942 مدنيا وإصابة 2321 آخرين خلال 6 أعوام، جراء الألغام التي زرعها الحوثيون في تعز.

وأودت الألغام الحوثية بحياة أكثر من 20 ألف يمني في مختلف المحافظات، بحسب تقارير حقوقية، فيما أصيب آلاف آخرون بجروح حرجة أو إعاقات دائمة.

ولا يزال نحو مليوني لغم حوثي تحت الأرض تهدد حياة اليمنيين وتؤثر سلبيا على معيشة 24 مليون يمني.