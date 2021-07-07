عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يحرر مناطق جديدة بالبيضاء ويتقدم نحو مركزها

الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، عن تحرير منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء في المحافظة التي تحمل ذات الاسم، وسط اليمن.



وأكد الجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية، وبعد استكمالها تحرير مديرية الزاهر، حررت منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في رسم "غرافيك" توضيحي حول مستجدات القتال في محافظة البيضاء الثلاثاء، بأنه تم تحرير وتأمين مديرية الزاهر بشكل كامل، وتحرير كامل عزلة آل مسحر في مديرية الصومعة، شرقي المحافظة.

وأشار إلى دخول قوات الجيش والمقاومة أولى مواقع مركز المحافظة وتحرير مواقع بروم والضحاكي والعيوف.

ولفت المركز إلى سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران الجيش والمقاومة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيا الحوثية بمدفعية الجيش والمقاومة.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني المتسارع من عدة محاور لاستكمال تحرير محافظة البيضاء وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء بأنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.