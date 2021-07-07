الحكومة: مليشيات الحوثي تنهب البنوك قبل فرارها من مدينة البيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتنفيذ عمليات نهب للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء، وسط اليمن.



جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدات عبر "تويتر".



وقال الإرياني في تويتر، إن مليشيا الحوثي تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني والمكاتب التنفيذية والايرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الادارية لمحافظة البيضاء" على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.



وأشار الارياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع.



وأضاف: أن "هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة".



في السياق أكدت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي في مدينة البيضاء تعيش حالة من الذعر والإرباك مع تقدم قوات الجيش والمقاومة إلى تخوم المدينة.



وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي أن "قوات الجيش والمقاومة أصبحت على مشارف مدينة البيضاء، وبالقرب من الخط الأسفلتي الرئيس، الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية مكيراس".



ولفت مجلي في إيجاز صحفي، أن مليشيا الحوثي، أصيبت بالذعر، وفرت قياداتها وعناصرها من أرض المعركة، الى مدينة ذمار والعاصمة صنعاء.

