تعز.. محكمة الأموال العامة تقضي بسجن مسؤول محلي لمدة ستة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن مدير عام الكهرباء السابق، بتهمة تعطيل العمل في مرفق عام.



وقال مصدر قضائي لـ"يمن شباب نت"، إن الحكم قضى بحبس مدير عام مؤسسة الكهرباء السابق عارف غالب عبدالحميد، لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسون ألف ريال.



في السياق، قال المحامي عمر الحميري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إن "نيابة الأموال العامة تحقق مع مدير الكهرباء في قضايا الفساد المرفوعة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة".



وأضاف أنه من " المتوقع أن يخضع لمحاكمة أخرى وهذه قضية جزئية تتعلق برفض تسليم المكتب عقب توقيفه عن العمل".



وكان محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر مطلع يونيو الماضي قرارًا قضى بتوقيف مدير مؤسسة الكهرباء بتعز المهندس عارف عبد الحميد، لكن الأخير رفض قرار إقالته ولم يسلم مقر العمل لخلفه في إدارة المكتب.



وأواخر يونيو الماضي، وجه وزير الكهرباء والطاقة، أنور كلشات، محافظ تعز نبيل شمسان، بإلغاء قرارات وقف مدير كهرباء منطقة تعز عارف عبد الحميد، واعتبرها قرارات غير قانونية.



يأتي ذلك في وقت تتواصل احتجاجات شعبية تشهدها مدينة تعز منذ أكثر من شهر تنديدا بالفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وغياب الخدمات العامة.

