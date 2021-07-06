محلل سياسي يكشف الأهداف وراء تدخلات تركيا وإيران ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الشحات غريب

قال المحلل السياسي العميد عسكر حسن مثتئ ، إن مصلحة إيران وتركيا هو تمزيق اليمن بهدف استنزاف دول الجوار.



وأضاف عسكر في تصريحات خاصة"، بأن القضية الجنوبية وجدت من بعد الحرب التي قامت عام 1994م ، وتم استقصاء جميع موظفين الجنوب سواء مدني أو سياسي واستبعادهم من واجهه القرار وانفرد الشريك وهو المؤتمر في القرارت الدولة واشرك معه حزب التجمع "الاصلاح" السياسي وانفردوا بجميع القرارت وتم تحشيد جميع المعاهد الدينيه والمتطرفه ضد الجنوبيين.

وأشار بأن الحرب استمرت بين الشمال والجنوب حتى2015 وتم فيها اغتيال الآلاف من أبناء الجنوب مدنيين وعسكريين وتم إيقاف مستحقاتهم ولهذا وجدت القضية الجنوبية، ولكن الطرف الآخر وهو الحكومة اليمنية ظلت تراوغ وتلمع مرة آخرى للوحدة رغم أن الوحدة فشلت في عام 1994.

وأكد أنه على الرغم من كل الدماء والشهداء من الملاحظ في آخر عامين أن كل أطراف الشمال متفق على إبقاء الجنوب تحت هيمنتهم واستغلال ثرواتهم وليس حب للوحدة المدنية ولكن لتحقيق مصالحهم منه فقط من نفط وغاز وثروه سمكية، ونحن قد لاحظنا أن من بعد الوحدة لم يتحسن وضع المواطن لا في شماله ولا جنوبه وانما ازداد سوءاً.

وحول الوضع في جنوب اليمن قال إن الأوضاع غير مستقرة مؤكداً بأن معركه شبوة هي المعركة الفاصلة بين الجنوب والشمال وهي ضغط الشمال على الجنوب بهدف قبول أي تسوية سياسية مستقبلية وضغط الجنوبيين على الشماليين بهدف فك الارتباط ولهذا كل طرف يضغط بهدف تخقيق مكاسب على الارض من أجل أن تتحسن موقفه اثناء الحوار هذا ما يحدث في شبوة.