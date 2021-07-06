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روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26 " المنكوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصا كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.

 

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها مما أدى إلى تحطمها.

 

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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