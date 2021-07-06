مناقشة آلية تنظيم عملية الاصطياد بساحل محيفيف في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عقد في محافظة المهرة، اليوم، آلية تنظيم عملية الاصطياد في منطقة محيفيف والحد من الاصطياد الجائر، وتفعيل اللوائح التنظيمية للصيد وفقا للنظام والقانون وإعادة دراستها وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة.



وتطرق اللقاء الذي ضم نائب مدير عام فرع هيئة المصائد السمكية بالمهرة حسّان مهدي، ومدير عام مديرية الغيضة سالم بن سعيدان، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي في المهرة علي بن شلمة، وعدد من المختصين بالقطاع السمكي ووجهاء وأعيان وصيادي منطقة محيفيف، إلى متطلبات إعادة تنظيم الاصطياد في ساحل محيفيف وتعزيز علاقات التعاون بين هيئة المصائد السمكية والصيادين.

وأوصى اللقاء بمواصلة انعقاد لقاءات دراسة اللائحة العامة للاصطياد الداخلي في المهرة، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة إنشاء صندوق لإستقطاع نسبة ١ بالمائة لصالح منطقة محيفيف، وضرورة التعريف الرسمي والقانوني للصيادين الوافدين من خارج محافظة المهرة بمذكرة رسمية من جمعياتهم بمحافظاتهم وإعداد ملخص عن اللائحة لخصوصية منطقة محيفيف وتقديمها لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة وإبلاغ الجهات ذات الإختصاص لتنفيذها.

وشدد نائب رئيس هيئة المصائد السمكية في المهرة، على ضرورة وأهمية تعاون الجميع والتصدي لأي مخالفات وتحركات مشبوهة تهدد عملية الاصطياد والأحياء البحرية.