شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمستشفى خالد الصقر بمحافظة تعز بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع اليوم بمحافظة تعز، حجر الأساس لمشروع مستشفى خالد الصقر النموذجي بمديرية (جبل حبشي) الذي يستفيد منه 174 ألف مواطن بتمويل كويتي وإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وأوضح مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، أن المستشفى يتكون من طابقين، مشيرا الى أن المبنى سيضم أقساما للاستقبال والطوارئ والعمليات الصغرى والمختبر والأشعة والصيدلية وسبع عيادات خارجية منفصلة ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وغيرها من الملحقات.