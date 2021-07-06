مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021م، تسجيل إصابتين مؤكدتين جديدتين، وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت لجنة الطوارئ بالوزارة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 26 حالة اشتباه في 6 محافظات يمنية، بينها حالتا إصابة مؤكدتان في حضرموت وتعز.

كما سجلت حالة وفاة واحدة في تعز، إضافة إلى ثلاث حالات شفاء إحداها في تعز، واثنتان في حضرموت.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في مختلف المحافظات إلى 6931، منها 1363 حالة وفاة، و4111 حالة شفاء