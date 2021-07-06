نادي القضاة الجنوبي يستنكر ماورد في  بيان رئيس المحكمة العليا في الجمهورية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر ادي القضاة الجنوبي بيبان قال إنّ ما تمخض من قرارات في مضمون بيان رئيس #المحكمةالعليا قد خالف فيها اختصاصات وولاية المحكمة العليا ورئيسها، وهي قرارات ذات طابع سياسي (حزبي) بامتياز، والهدف منها تحقيق أجندة حزبية ضيقة غايتها السيطرة على كافة مفاصل منظومة السلطة القضائية في محافظات الجنوب.



وأضاف نادي القضاة الجنوبي إنّ رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ـ قد تناسى أن المحكمة العليا أحد هيئات السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، وهي محكمة أعلى درجة في التقاضي، وأن اختصاصها وسلطتها ومهامها محدد قانوناً، وهي محكمة مراقبة تطبيق القانون لأحكام المحاكم الأدنى درجة في التقاضي وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية، والنظر والفصل في الدعاوى الدستورية.

وأكد نادي القضاة الجنوبي أن هنالك نزعة تسلطية ظاهرة لرئيس المحكمة العليا بترأسه للدائرتين التي أنشأها في المحكمة العليا بالمخالفة للقانون، وعدم قيامه بتصفيته للقضايا المطعون فيها بالنقض والمعروضة على المحكمة العليا البالغة (500) قضية رغم مرور أربع سنوات على تواجده في العاصمة المؤقتة عدن. ناهيك عن تلك القضايا المجمّدة في أدراج المحكمة العليا دون نظرها أو حتى جدولتها وتهيئتها للنظر، وتعاطيه المتعمد مع نهج الفساد المالي والإداري بتبديده لميزانية المحكمة العليا والعبث بالمال العام دون حسيب ولا رقيب.

-نادي القضاة الجنوبي قال إن التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين قد أوكل الى القاضي "حمود الهتار" وقاض آخر بمجلس القضاء الأعلى باعتبارهما من العناصر القيادية في التنظيم الدولي للجماعة مهمة تدمير السلطة القضائية في محافظات الجنوب وإصابتها بالشلل التام.

أخيرا قال نادي القضاة الجنوبي سنبدأ مضطرين لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء.