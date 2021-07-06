القوات المشتركة تصد هجوماً واسعاً للحوثيين شمال غربي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الضالع

تجددت مواجهات عنيفة في جبهة الضالع (جنوبي اليمن)، بعد هدوء نسبي دام لأسابيع، في تصعيد جديد للمليشيا تزامن مع استقدامها تعزيزات بشرية كبيرة الأيام الماضية إلى معسكر المشواس، بمديرية الحشا.



وقال مصدر عسكري ميداني إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية خاضت، مساء الاثنين، مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة بتار، غربي مديرية قعطبة، على الشمال الغربي للمحافظة.

وذكر المصدر أن المليشيا هاجمت عددا من مواقعهم من عدة محاور واستخدمت مدفعية الهاون ومضادات الطيران ومختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وتعاملت المشتركة والمقاومة مع العناصر المهاجمة ووجهت لها ضربات موجعة أجبرتها على التراجع، قبل أن تقتل وتجرح عدداً منها.