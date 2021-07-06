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المليشيا تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، اليوم، استهداف أحياء سكنية متفرقة في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

 

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت الأحياء الشمالية المكتظة بالسكان والنازحين وسط المدينة، بعدد من قذائف مدفعية الهاون.

 

وذكرت المصادر، أن قذائف الحوثيين طالت حي السيلة وحي السنة الآهلين بالسكان، ما أثارت حالة من الرعب في أوساط الأهالي  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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