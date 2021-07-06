شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، اليوم، استهداف أحياء سكنية متفرقة في مدينة حيس جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت الأحياء الشمالية المكتظة بالسكان والنازحين وسط المدينة، بعدد من قذائف مدفعية الهاون.

وذكرت المصادر، أن قذائف الحوثيين طالت حي السيلة وحي السنة الآهلين بالسكان، ما أثارت حالة من الرعب في أوساط الأهالي