وزير التخطيط يبحث مع وزير المالية الكويتي التعاون الاقتصادي والمالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، أوجه التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.



كما تطرق اللقاء فرص الاستثمار في اليمن بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار والتعافي.

وأشاد وزير التخطيط، بدعم دولة الكويت المقدم لليمن خلال مسيرة التنمية وفي مختلف الظروف .. مشيراً إلى أبرز التحديات الاقتصادية والمالية والتدهور في الوضع الاقتصادي الناتج عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الصراع والحرب منذ انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية.

وأشار إلى أن حكومة الكفاءات السياسية تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وخاصة الصعوبات المالية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية .. متطلعا إلى إسهام الكويت في تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ودعم البنك المركزي وكذلك تسهيل للمشتقات النفطية للكهرباء حتى تتمكن من المحافظة على استقرار سعر الصرف، والحفاظ على الوضع المالي.

من جانبه أشار وزير المالية الكويتي، إلى أهمية تطوير علاقات التعاون التنموي مع اليمن والوقوف بجانب اليمن لتجاوز صعوباتها المالية والاقتصادية حتى يتغلب على الصعوبات التي يواجهها ويتمكن من الانتقال إلى مسار التعافي والنمو وتحسين الموارد الاقتصادية.

حضر اللقاء سفير اليمن في الكويت الدكتور علي بن سفاع ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري.