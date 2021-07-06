شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الجيش تستكمل تحرير مديرية الزاهر في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، 06/تموز/2021، استكمالها تحرير مديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وكانت مصادر عسكرية ذكرت أن قوات الجيش استكملت تحرير المديرية وأصبحت على مقربة من مديرية ذي ناعم ومن مركز المحافظة.

وأكدت المصادر أن هذا التقدم الكبير جاء بعد معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح.

وانطلقت يوم الجمعة عملية عسكرية لتحرير المحافظة من المليشيا