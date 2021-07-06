المليشيا تقصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بلدات شمال غربي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الضالع

عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، قصفها بالمدفعية والأسلحة الرشاسة منازل المواطنين، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).



وأفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي شنت قصفاً بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة على بلدة المشاريح والبلدات المجاورة الواقعة في أقصى الشمال الغربي لمنطقة حجر شمال غرب الضالع.

وأكدت أن القصف الحوثي الذي شنته الخامسة مساء اليوم الاثنين، جاء عقب قصف مماثل في وقت سابق من اليوم نفسه، لذات البلدات.

وبحسب المصادر، ألحق القصف أضراراً كبيرة في المنازل والممتلكات وأحدث حالة من الهلع والخوف بين أوساط النساء والأطفال.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي استهدفت خلال الأيام الماضية بلدات المشاريح وقروض وعقيب، بقصف مماثل، تهدف من وراءه ترويع السكان لتهجيرهم من مساكنهم