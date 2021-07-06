إصابة 4 مواطنين بانفجار لغم حوثي في موزع بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصيب 4 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين غرب مديرية موزع بمحافظة تعز بالساحل الغربي.



وذكرت مصادر طبية ومحلية، أن لغما من مخلفات الحوثيين انفجر بأربعة مواطنين اثناء عودتهم إلى قريتهم وتم اسعافهم إلى مستشفى اطباء بلا حدود لتقي العلاج والإسعافات الأولية.

وأوضحت المصادر أن المواطنين هم: 1-علي محمد قدنه، 2-صالح محمد ازبيدي، 3-محمد راجح العطري، 4-علي محمد ازبيدي، اصيبوا باصابات متفرقة في اجسادهم إثر انفجار اللغم الحوثي.

يشار إلى أن هذه الجريمة الحوثية تأتي بعد يومين من إصابة طفلين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين في بلدة نابضة التابعة لعزلة المشالحة بمديرية المخا.