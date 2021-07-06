علي محسن صالح: البيضاء منطلق لاستعادة دولة اليمنيين والانتصار على الانقلاب والإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، للاطلاع على المستجدات الميدانية وحجم الانتصارات التي يحرزها الأبطال في المحافظة.



وبارك نائب الرئيس ما حققه الأبطال من انجازات ميدانية كبيرة والهزائم التي منيت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيداً بالتضحيات والبطولات الأسطورية لمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وقوات العمالقة وكل أحرار البيضاء والدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في سبيل تحرير المحافظة وكل اليمن من مليشيا العنف والإرهاب.

وقال نائب رئيس الجمهورية: "البيضاء منطلق لاستعادة الدولة وانتصار اليمنيين على الانقلاب وهزيمة مشاريع الدمار والعنف والإرهاب الحوثي الإيراني"، مشيراً إلى إفشال المليشيات لكل فرص السلام ورفضها للجهود الدولية ومقابلة مبادرات الاشقاء والاصدقاء والأمم المتحدة للسلام، بالمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني.

ودعا نائب الرئيس، أبناء الشعب اليمني للاصطفاف والتوحد، للنضال من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة اليمنية باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الضائقة المعيشية والمعاناة، وعودة الأمن والاستقرار وتجسيد قيم الحرية والعدالة والمساواة بعيداً عن وهم وخرافة الحوثيين وتكريسهم للتمييز الطبقي والسلالي والمذهبي والفكر الايراني الدخيل على شعبنا وهويتنا العربية الأصيلة.

من جانبه، تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، مشيراً إلى التفاف وتكاتف أبناء المحافظة ومساندتهم لقوات الجيش والمقاومة لهزيمة المليشيات ودحر مشروعها الإرهابي من محافظة البيضاء.