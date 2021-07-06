التوقيع على مذكرة تنفيذ مشروع تدريب طبي بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم بسيئون في حضرموت التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب الصحة العامة والسكان بمديريات الوادي والصحراء، وهيئة مستشفى سيئون ومنظمة حضرموت الصحية لتنفيذ مشروع تدريب طبي للكوادر الصحية بالهيئة.



وتنص المذكرة التي وقعها وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، وممثل منظمة حضرموت الصحية الدكتور تيسير الكريم، على تدريب نحو 150 من مجموع مقدمي الخدمات الطبية في هيئة مستشفى سيئون من قبل مدربين دوليين ومحليين من ذوي الخبرة عبر منظمة حضرموت، بهدف تعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الكثيري، أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الصحية لتحسين الخدمات الصحية في القطاع الصحي، مشيرا الى استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لكل المنظمات التي تساند نشاط السلطة المحلية لخدمة المجتمع المحلي .