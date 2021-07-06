شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يطلع الخارجية الروسية على مستجدات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر فيكتورفيتش.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن بما فيها محافظة مأرب والمستجدات الميدانية التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات العمالقة وابناء محافظة البيضاء.

وتطرق الوحيشي الى موقف الحكومة اليمنية من لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي علقت مشاركة الحكومة فيها بعد استهداف مليشيا الحوثي الارهابية للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط من الجانب الحكومي.

بدوره أكد المسئول الروسي دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن ووعدنا بالاهتمام بمشاغل الحكومة اليمنية خلال مناقشة ذلك.