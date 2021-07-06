شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير شركة النفط بساحل حضرموت ينفي اي زيادة في اسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

اكدت شركة النفط بساحل حضرموت نفيها اقرار اي زيادة في اسعار المحروقات في المحافظة.



واوردت قناة حضرموت الفضائية في خبر عاجل عن مدير شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري تاكيده عدم اقرار اي زيادة في أسعار المشتقات النفطية.

وكان نشطاء قد اكدو ان شركة النفط قد اقرت زيادة 60 ريال للمشتقات النفطية ( بترول + ديزل ) في المحافظات المحررة وهو مانفاه العكبري.