عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الداخلية يلتقي بعقال الأحياء بمديرية سيئون

الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بعقال الأحياء بمديرية سيئون محافظة حضرموت، بحضور مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ومدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري ومدير البحث الجنائي بمديرية سيئون العقيد نجيب الصالحي.



خلال اللقاء ثمن وزير الداخلية الجهود المتميزة التي يبذلها عقال الأحياء في خدمة المواطنين وتعزيز العلاقة فيما بينهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي ينعكس ايجابا في تثبيت دعائم الأمن والأستقرار.مشددا على ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم والتعامل وفقاً والاجراءات المتبعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تأجير المباني والشقق السكنية ورصد كل المخالفات وأي أعمال خارجة عن القانون.

واستمع وزير الداخلية من عقال الحارات إلى عدد من المقترحات والآراء وأبرز التحديات التي تواجههم في مهامهم اليومية وسبل التغلب عليها.