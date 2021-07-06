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مناقشة الترتيبات النهائية للفعالية الكبرى "يوم الأرض الجنوبي" بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت ، يوم أمس، اجتماعها الأول لشهر يوليو ، برئاسة الشيخ صالح سالم العمودي، رئيس الهيئة.

 

وكرس الاجتماع ، الذي حضره ، المحامي طاهر أحمد باعباد نائب رئيس الهيئة ، لمناقشة الترتيبات النهائية للفعالية الكبرى يوم الأرض الجنوبي ، عصر يوم الخميس القادم بمدينة سيئون ، تحت شعار "نعم لتطبيق اتفاق الرياض ، لا لوجود المليشيات اﻹخوانية على أرض الجنوب".

 

وثمن العمودي الدور الذي تبذله اللجنة الإشرافية ، وأعضاء الهيئة التنفيذية ، والقيادات المحلية بمختلف مديريات المحافظة ، وشباب حضرموت الأحرار ، ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، ونساء حضرميات ، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود ، والتحضير الجيد للفعالية .

 

وفي الاجتماع ، قدم مدير الإدارة الجماهيرية شرحا وافيا بالتحضيرات التي أجرتها اللجنة الإشرافية ، والتنسيق مع القيادة المحلية بالمحافظة ، ورؤساء القيادات المحلية بمديريات الوادي والصحراء ، والشباب ، والنقابات ، وبعد نقاش مستفيض من قبل الهيئة شكلت لجان فرعية مساعدة للجنة الإشرافية .

 

واختتم الاجتماع بمناقشة محضر الإجتماع السابق ، والمصادقة عليه ، وتوجيه الدعوة إلى أبناء حضرموت كافة للمشاركة الفاعلة في تظاهرة سيئون ، وشددوا على ضرورة التمسك بالطابع السلمي الحضاري للفعالية.   

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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