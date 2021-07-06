‏الارياني: مليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها من مدينة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني عن عمليات نهب تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء.



واوضح الارياني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني "البنوك الحكومية" والمكاتب التنفيذية والايرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الادارية لمحافظة البيضاء" على متن اطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.

وأشار الارياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع.

وأضاف: ان هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي على المشائخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.