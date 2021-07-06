نقابة الصحفيين اليمنيين تنظم دورة تدريبية عن السلامة المهنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم دورة تدريبية حول السلامة المهنية للصحفيين في الحرب.



وتتضمن الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 17 صحفيا واعلامي من مختلف الوسائل والجهات الإعلامية، عدد من المعارف العلمية حول أهمية التخطيط للمهمة الاعلامية في مناطق الصراع، وخلال الاضطرابات العامة والمظاهرات، وكيفية النباهة والادراك في التغطية الاعلامية، ومعرفة ادوات السلامة الشخصية والامن الشخصي اثناء الضربات الجوية والاختطافات , واهمية الاسعافات الاولية.

وفي افتتاح الدورة أوضح رئيس فرع نقابة الصحفيين بعدن مدير فرع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) محمود ثابت ان الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية وتأهيلية تنفذها النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين تستهدف الاعلاميين والصحفيين حول أهمية السلامة المهنية في مناطق الصراع ونبذ الكراهية والعنف في الرسالة الإعلامية، والتضامن المهني والنقابي.

وأشار الى ان الدورة أن الدورة تهدف الى نشر الوعي لدى الصحفيين في أهمية العمل المشترك لخدمة المجتمع، وتعزز الجانب المهني والعلمي في الوسائل الاعلامية الذي ينتمي لها.