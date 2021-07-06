شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي تبحث مع مسؤول اوكراني تسهيل معاملات الطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحثت سفيرة اليمن غير المقيمة في كييف الدكتورة ميرفت مجلي اليوم مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الأوكرانية، ميكولا ناهورني، تسهيل حصول الطلاب اليمنيين على تأشيرات الدخول الى أوكرانيا التي أصبحت من الدول الجاذبة للطلاب اليمنيين نظراً لكفاءة التعليم فيها.



وتطرقت السفيرة الى التحديات التي تواجه الطلاب المتقدمين للدراسة، وفي مقدمتها مكاتب القبول والدخول الى مطارات اوكرانيا، داعية الى التنسيق والتأكيد على المكاتب المعتمدة من وزارة التعليم العالي الأوكرانية.