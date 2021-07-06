مؤتمر حضرموت الجامع يدعم تعزيز الأمن في مناطق الساحل الحضرمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء عقد مساء امس ، بمقر إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في مناطق الساحل وتحسين المنظومة الأمنية وارتباطها الوثيق بالمواطنين.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري وعضو رئاسة المؤتمر رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد عبدالله الحامد

وضم رئيس وأعضاء دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع مع القائم بأعمال المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس العوبثاني الإطلاع على الجهود المبذولة من قبل القيادة الأمنية ومختلف الأجهزة والوحدات الشرطوية في تنفيذ الخطط والمهام المناط بها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وتناول اللقاء تفعيل جوانب التنسيق المشترك بين الأمن والمجتمع، وإيجاد علاقة فاعلة بين المواطن ورجال الأمن مبنية على الثقة والتعاون.

وأشاد النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع بدور قيادة ومنتسبي الأمن وما حققوه من نجاحات، داعيًا إلى المزيد من التلاحم والتكامل مع رجال الأمن وأسناد دورهم في ضبط الظواهر المخلة والجريمة بمختلف اشكالها مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية تضامنية تسهم في تحقيق الأمن والأمان.

وأكد البسيري حرص مؤتمر حضرموت الجامع وموقفه الداعم لكل جهود تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في مناطق الساحل الحضرمي خاصة وحضرموت عامة.