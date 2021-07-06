وزير الصحة يلتقي ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا.

واستعرض خلال اللقاء تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدد من المجالات ذات الصلة بالشأن الصحي، وكذا مشروع تأهيل القابلات الذي يموله الاتحاد الاوروبي بكلفة اربعة ملايين دولار منها مليوني دولار للتجهيزات ومثلها للتدريب.

وأكد الوزير بحيبح ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد المنحة وتوجيهها لتدريب القابلات مع التركيز على المناطق والمحافظات الطرفية والنائية ودعم المكتبات الأساسية في المعاهد الصحية ورفدها بالكتب والمراجع وتجهيز معامل المهارات في هذه المعاهد وتعزيز قدراتها؛ لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

وشدد وزير الصحة على أهمية تقييم الاحتياجات للتدريب من الواقع والتوزيع بحسب الاحتياج مع الاخذ بالتجارب الناجحة لبعض المحافظات، والعمل على تأسيس نظم معلوماتية يستفيد منها الجميع