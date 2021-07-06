شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجار عدن يرفضون التعامل بالطبعة الجديدة فئة 1000 ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

قالت مصادر محلية بالعاصمة عدن ان بعض من التجار واصحاب المحال التجارية بالعاصمة رفضوا التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة فئة 1000 ريال.



وشكى مواطنون عدم قبول بعض اصحاب المحال التجارية، التعامل مع العملة الجديدة دون اي سبب مقنع.

وطالب المواطنون الجهات المختصة احالة كل من يرفض التعامل بها الى المسائلة القانونية كون العملة رسمية وقانونية وتتبع الحكومة الشرعية.