القوات الشرعية تسيطر على مديرية الزاهر وسط انهيار حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يواصل الجيش الوطني تقدمه في محافظة البيضاء وسط انهيارات في صفوف الميليشيا الحوثية، إذ أكد المتحدث باسم جبهة آل حميقان في البيضاء عامر الحميقاني سيطرة الجيش الوطني على مديرية الزاهر بالكامل.



وقال الحمقياني لصحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء: "الميليشيا فرت أمام تقدم الجيش الوطني بمختلف تشكيلاته والمقاومة الشعبية"، لافتاً أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات واستعاد الجيش عدداً من الأسلحة والآليات المنهوبة.

وبدوره، أوضح رئيس المركز الإعلامي لمقاومة محافظة البيضاء مصطفى البيضاني أن الجيش سيطر قبل ساعات على جبال حلموس الإستراتيجية بالكامل، والواقعة بين مديريتي الزاهر وذي ناعم في منطقة آل عمر ونتقدم لقطع الشريان الرئيسي لخطوط إمدادات الميليشيا.

وأشار إلى أن منطقة مديرية ذي ناعم إستراتيجية ومهمة ولا تقل أهمية عن مديرية الزاهر التي جرى تحريرها صباح أمس الإثنين، متوقعاً أن تشهد الساعات القادمة انتصارات كبيرة وتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء بالكامل.

وفي غضون ذلك، اعترفت ميليشيا الحوثي بالهزيمة الساحقة التي تكبدتها في البيضاء وفرارها من مديرية الزاهر، إذ أرجع المتحدث باسم حكومة الانقلاب ضيف الشامي تلك الهزائم التي منيت بها ميليشياته في البيضاء إلى الدعم القوي الذي حصل عليه الجيش الوطني والمقاومة من قبل تحالف دعم الشرعية.

وحسب الصحيفة، حاولت الميليشيا صناعة أكاذيب وسيناريوهات للتغطية على حالة الهزيمة النفسية والمعنوية لميليشياتها وتبريرها بالحديث عن جهود السلام، متناسية العراقيل التي تضعها والهجوم على مأرب.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قد أكد، أن النجاحات التي حققها الجيش تأتي ضمن عملية (النجم الثاقب) العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، موضحاً أن الجيش والمقاومة يتقدمان نحو منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات الميليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى.