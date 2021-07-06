وزارة الزراعة ومنظمة الـ(فاو) تدشنان حملة تحصين ضد مرض الطاعون للاغنام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت الادارة العامة لصحة الحيوان والحجر البيطري التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة، اليوم في عدن، حملات التحصين البيطرية لمرض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومعالجة الطفيليات الداخلية والخارجية في محافظات ( تعز ـ لحج ـ أبين ).



أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر أن الوزارة تولي اهتمام كبير لتحسين وتطوير الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات اليمنية وتعمل بشكل مستمر مع الجهات الممولة على مواصلة عملية التحصين البيطري للحيوانات في سبيل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز دور المزارعين ومربي الحيوانات في حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل الميداني للفرق.

من جانبه اوضح مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري الدكتور عبدالرحمن الخطيب أن المشروع الذي يستمر الى نهاية شهر يوليو، يغطي 468 الف رأس من الاغنام والماعز بمشاركة 36 فرقة ميدانية في مناطق مختلفة من المحافظات المستهدفة.

كما أشار المستشار الوطني في صحة الحيوان بمنظمة الفاو الدكتور عبد الكريم الكبير أن المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة تنفذ العديد من الانشطة والحملات التي تسهم في تطوير وتحسين الثروة الحيوانية واستدامتها بالشكل المطلوب، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها المنظمة في اليمن.

حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع تنميه الانتاج المهندس عبدالملك ناجي عبيد، ومدير عام مكتب الزراعة في محافظة أبين الدكتور حسين الهيثمي.