وزير الداخلية يناقش مع ممثلي شركة كالفالي النفطية الصعوبات التي تواجهها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع ممثلي شركة كالفالي العاملة في القطاع النفطي (9) نشاط الشركة الإنتاجي والصعوبات التي تواجهها.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ومدير مكتب النفط المهندس رضا باسيف، تطرق المدير اللوجستي والتوريدات في الشركة المهندس عبدالخالق بن عبدالمانع، الى شرح حول نشاط الشركة وخططها التطويرية والصعوبات التي تواجهها.

ونوه وزير الداخلية بجهود عودة العمل للشركة في ظل الأوضاع الراهنة ودورها في المساهمة المجتمعية بالتنسيق مع السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت.

وشدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز الأمن في حماية الشركات النفطية وأهمية التناغم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمقادمة والشخصيات الاجتماعية بمناطق الامتياز لاستمرارية الانتاج في الشركات لرفدها خزينة الدولة ودورها في تنمية مناطق الامتياز.