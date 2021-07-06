ورشة عمل حول تحديد المظاهر الشكلية للأطفال المجندين بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تحديد المظاهر الشكلية للأطفال المجندين.



وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني، حرص الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة ( ديسمبر 2018م) من أجل إنهاء ومنع ظاهرة تجنيد الأطفال في المعسكرات، مشيرا الى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتفعيل العمل بمشروع منع تجنيد الاطفال بالتعاون مع الجهات الدولية ، وعلى ضرورة العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في تفعل عمل اللجنة على ارض الواقع وبشكل فعلي ومؤثر.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تمارس انتهاكات كبيرة جدا بحق الطفولة في اليمن من خلال استغلال الاطفال في الصراع المسلح و تجنيد عشرات الآلاف منهم، وحرمانهم من التعليم.