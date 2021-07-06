شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن إنزال 28 مناقصة خاصة بمشاريع التنمية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

أعلنت لجنة المناقصات العامة بالوادي والصحراء - محافظة حضرموت عن إنزال 28 مناقصة جديدة لمشاريع التنمية في عموم المديريات بتمويل من السلطة المحلية بالوادي والصحراء عبر حصة المحافظة من عائدات النفط.



وتاتي هذه المشاريع تنفيذاً لتوجيهات وكيل محافظة حضرموت عصام حبريش الكثيري في إطار خطط السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في عموم المديريات و تنفيذ المشروعات الجديدة في القطاعات الأساسية .

و تشمل قائمة المناقصات المعلنة الآتي :

1 - إعادة بناء مدرسة الوحدة بالساحة دورين ( 11 ف + مكتبين + مختبر + 12 حمام ) م/ القطن

2 - بناء مدرسة فلسطين دورين ( 12 ف + مكتبين + 10 حمامات + سور ) م/ رخية

3 - إعادة بناء مدرسة تريس للبنات ثلاثة أدوار ( 12 ف + 12 حمام + ترفيع سور ) م/ سيئون

4 - إعادة بناء مدرسة لحروم دورين ( 12 ف + مكتبين + 10 حمامات ) م/ حريضه

5 - إعادة بناء مدرسة الصيقة للتعليم الأساسي دورين (12 ف + مكتبين + مختبر + مستودع + 10 حمامات + سور ) م/ ساه

6 - بناء مدرسة الثبرة للتعليم الأساسي دورين ( 7 ف + مكتبين + 4 مستودع + 4 حمامات + سور) م/ تريم

7 - إعادة بناء مدرسة الحرية دورين بالبويرقات (12 ف + مكتبين + 10 حمامات + سور ) م/ وادي العين وحوره

8 - إعادة بناء مدرسة الخون للتعليم الأساسي دورين ( 12 ف + مكتبين + 10 حمامات + سور ) الخون م/ تريم

9 - بناء مدرسة العبر للتعليم الأساسي دورين ( 7 فصول + مكتبين + مختبر+ 6 حمامات + سور) م/ العبر

10 - إعادة بناء مدرسة القارة للتعليم الأساسي دورين ( 8 فصول + مكتبين + سور ) م/ شبام

11 - بناء مدرسة عصم للتعليم الأساسي دورين (9 فصول + مكتبين + مختبر + مستودع + 6 حمامات ) م/ السوم

12 - بناء مستودع لمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء

13 - تأهيل نادي شباب القطن الرياضي + بناء مدرجات + ترفيع السور م/ القطن

14 - تأهيل نادي اتحاد سيئون م/ سيئون

15 - بناء الورشة التدريبية الإنتاجية المركزية المعهد المهني الصناعي – سيئون

16 - تسوير وبناء غرفتي حراسة وعمل رصيف للمعهد التقني الصناعي سيئون

17 - توريد مواد الخط الرئيسي المغذي لمنطقة صليلة بمدودة مع المضخة م/ سيئون

18 - توريد مواد الخط الرئيسي للمخططات الجديدة (غربي منطقة عيديد الى سوق الخضار) سيئون

19 - توريد مواد تأهيل شبكة مياه جديعه مع الخط الناقل للمياه من خزان قعوضه م/ وادي العين وحوره

20 - حفر بئر 200 متر بمنطقة عندل م / حريضه

21 - حفر وتجهيز البئر رقم (4) مع الخط الناقل وإعادة تأهيل البئر رقم (2) بحقل المياه بالخلعه م/ ساه

22 - تحسين شبكة الكهرباء لمناطق ( بامعيبد – الصاعقة – الرباب) م/ ساه

23 - توصيل التيار الكهربائي الى مناطق (بيت الهيج + الصرير(حرو) م / ساه

24 - توصيل التيار الكهربائي الى منطقة الدليك (منوب) م/ القطن

25 - توريد اثاث مدرسي لمدارس الوادي المناطق الوسطى مديريات ( سيئون – شبام – ساه )

26 - توريد اثاث مدرسي لمدارس الوادي المناطق الغربية مديريات (القطن - حوره وادي العين - حريضه – عمد - رخية – العبر - زمخ ومنوخ - حجر الصيعر)

27 - توريد اثاث مدرسي لمدارس الوادي المناطق الشرقية مديريات (تريم – السوم – رماه – ثمود - القف )

28 - تنفيذ جسر عنق م/ عمد

و أهابت لجنة المناقصة في إعلانها على الراغبين في المشاركة في المناقصات التقدم بطلباتهم الى مقر اللجنة في المجمع الحكومي بسيئون ، مشيرة الى ان موعد فتح المظاريف للمناقصات سيكون بتاريخ 5 أغسطس للعام الحالي.