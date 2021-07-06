عامل بمنظمة أغذية يقتل طفلا بزنجبار وأسرة الطفل تنتقم من الجاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي شخص يعمل بمنظمة لتوزيع الاغاثة بمدينة زنجبار، بأبين مصرعه ظهر اليوم .

وقتل العامل بحي باشحارة وسط زنجبار عقب قيامه بإطلاق النار من سلاح شخصي على طفل تشاجر معه خلال اخذ بعض الاحتياجات مما توزعه المنظمة وهو ما اسفر عن مقتل الطفل.

وعلى الفور هرع اخوة الطفل وقام احدهم بإطلاق النار على العامل وارداه قتيلا.