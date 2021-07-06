البحسني يعزي في وفاة الدكتور عوض بن عوض عصب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عوض بن عوض عصب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت سابقاً.



وأشاد المحافظ البحسني في برقية التعزية بالجهود التي بذلها الدكتور عصب خلال تبوأه منصب عميداً لكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت، في سبيل الارتقاء بالعملية الأكاديمية، ومواكبة المستجدات العلمية، مؤكداً أن حضرموت خسرت برحيله أحد شخصياتها الاقتصادية والأكاديمية.

وبعث محافظ حضرموت التعازي لأخوان الفقيد سعيد وغالب وكافة آل عصب وزملائه في جامعة حضرموت، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون