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انطلاق بطولة الفقيد خالد صالح حسين الفردية للشطرنج المحافظات المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح القائم بأعمال وكيل قطاع بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي اليوم، بطولة الفقيد خالد صالح حسين الفردية للشطرنج لأبطال المحافظات التي تستضيفها العاصمة المؤقتة عدن، من 6-11 يوليو الجاري.

 

وتقام البطولة بنظام (روبن) الكل مع الكل، بمشاركة 40 لاعبًا، يمثلون منتخبات المحافظات المحررة عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت الساحل، حضرموت الوادي، المهرة، الضالع، تعز، ومأرب.

 

واكد الخليفي أهمية البطولة التي تقام تكريما لاسم فقيد الحركة خالد صالح حسين وكيل قطاع الرياضة الذي توفي في شهر رمضان الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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