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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق بطولة الفقيد خالد صالح حسين الفردية للشطرنج المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
افتتح القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي اليوم، بطولة الفقيد خالد صالح حسين الفردية للشطرنج لأبطال المحافظات التي تستضيفها العاصمة المؤقتة عدن، من 6-11 يوليو الجاري.
وتقام البطولة بنظام (روبن) الكل مع الكل، بمشاركة 40 لاعبًا، يمثلون منتخبات المحافظات المحررة عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت الساحل، حضرموت الوادي، المهرة، الضالع، تعز، ومأرب.
واكد الخليفي أهمية البطولة التي تقام تكريما لاسم فقيد الحركة الرياضية خالد صالح حسين وكيل قطاع الرياضة الذي توفي في شهر رمضان الماضي.